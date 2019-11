Dan s životní partnerkou Zuzanou Kardovou a její dcerou Terezou Foto: Archiv Zuzany Kardové

Půvabná tanečnice Tereza Kardová, kterou od sedmi let vychovával společně s její maminkou Zuzanou zpěvák Daniel Nekonečný (✝52), měla 16. listopadu nedaleko přehrady Lipno vážnou nehodu. Auto, v němž Tereza jela s kamarádkou, dostalo smyk a skončilo na střeše. Terezu přepravil vrtulník do nemocnice, kde byla okamžitě operována. Její spolujezdkyně byla do nemocnice převezena sanitkou.