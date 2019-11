Pravda o jejím novém vztahu: Agáta odhalila bříško a promluvila o rozvodu s Prachařem a tajném rande

Agáta Prachařová Super.cz

Když Agáta Prachařová (34) v pondělí vyrážela do společnosti, asi ani nečekala, že by prošla bez povšimnutí. Její soukromý život plní stránky médií už drahnou dobu. Za poslední dva měsíce byla navíc v Praze viděna po boku dvou různých mužů, žádný z nich prý ale do jejího života nepatří. "Nikoho nemám, nikoho nehledám, nikoho nechci," řekla Super.cz Agáta na motýlí párty, kam dorazila sama, bez doprovodu.

"Oni se mě muži asi začnou brzy bát, protože jakmile vyjdu z domova a někdo mě pozdraví, tak se z něj klidně může stát můj další chlapec," usmívala se. "Navíc mám doma nového chůváka, který mi hlídá děti. Už je u mě tři týdny, a ještě ho nikdo nevyfotil. To je divný," dodala.

Poslední muž, se kterým byla viděna, prý rozhodně není nová známost. "Byla to obchodní schůzka, nic víc. Nebylo to rande, necítím se na to, a nebudu se na to cítit ještě hodně dlouho," říká.

Manželství s Jakubem Prachařem (36) je sice u konce, na nový vztah ale Agáta zatím připravená není. "Mám to v sobě uzavřené, ale musím si to nějak odžít. Vždycky jsem chodila ze vztahu do vztahu, teď ale nejsem schopná s někým být. Bylo to intenzivních sedm let. Ale sama nejsem, mám doma děti a toho chůváka," svěřila modelka.

Rozvedená zatím ještě není. "Ještě jsem vdaná, ale řešíme to," uzavřela Agáta. ■