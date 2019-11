Gabriela Koukalová zatančila v šestém kole StarDance jive. A sklidila ovace. Super.cz

Nejen, že to biatlonistce v neonovém kostýmu moc slušelo a hlubokým výstřihem dráždila smysly diváků, mimo jiné nebyla v jejich tanci nouze o zábavné akrobatické prvky a výskoky.

Největší šok ale připravili divákům i porotě v závěru čísla, když o osmnáct kilogramů těžší tanečník skočil zrzavé krásce za krk. Tahle zvedačka proběhla v rámci sázky z minulého týdne, kdy se před kamerou domluvili, že si v dalším kole vymění role a Gabriela bude zvedat svého partnera.

„Může se dát na vzpěračství, má silné nohy. Neměla s tím od začátku problém, a to jsme zkoušeli i nějaké jednodušší zvedačky. Tohle Gabča vyloženě ustála,“ pochvaloval si výkon své svěřenkyně Prágr.

Jejich pokusy o akrobacii se ale ne vždy vydařily. „Nesčetněkrát jsme spadli. Zkoušeli jsme zvedačky různých typů. Tohle byl za mě úplný strop, který jsem tu byla schopná předvést,“ řekla nám Gabriela. Na druhou stranu ale nevylučuje, že se v budoucnu nevsadí znovu, údajně je to motivuje.

Je znát, že s každým kolem si je sportovkyně jistější v kramflecích a s narůstajícím sebevědomím se přestává tak moc hlídat, díky čemuž si tanec užívá a rozdává úsměvy i během vystoupení. A to i přesto, že se v týdnu přetřásaly její údajné pletky s Prágrem, které biatlonistka popřela. Prágr navíc na StarDance ukázal přítelkyni, s níž ochotně pózovala i Koukalová.

„Asi jo, ale je to hrozný paradox. Protože tento tanec jsme se učili čtyři dny a do toho ještě rock´n´roll, takže jsme měli za čtyři dny vystřihnout excelentní dva tance, což pro mě bylo neskutečně náročné. Vnímám to u sebe jako velký pokrok, na začátku bych nevěřila, že se mi může něco takového podařit. O to mi jde, předvést maximum ať to dopadne jakkoliv,“ prozradila odhodlaná Gábina.

Koukalovou zasáhlo vypadnutí herce Miroslava Hanuše (56), kterého obdivovala. „Já myslím, že ten, kam přijde, hned to umí na první dobrou. Zmeškal jeden trénink rock´n´rollu, a zatímco my jsme se tam plácali a nic si nepamatovali, tak on to tam hned vystřihnul. Neskutečné. Proto k němu vzhlížím, smekám a bude mi tu s Adriankou moc chybět,“ smutní bývalá biatlonistka. ■