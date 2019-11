První role po porodu a není za sexy dračici: Kristýna Leichtová hraje tlustou úřednici. Takhle vypadá!

Kristýna Leichtová Foto: archiv FTV Prima

Překvapivě ji autorky seriálu Kateřina a Jitka Bártů obsadily do role neatraktivní kancelářské myši, která navíc neskončí zrovna šťastně.

„Hraji tlustou Wébrovou – je to úřednice, která má ráda sladké, a víc asi prozrazovat nemůžu,“ naznačuje svoji úlohu v seriálu herečka, která tentokrát nedostala roli sexy dračice, jak tomu u ní bývá zvykem.

„Je to taková šedá myš, ale nic není černobílé. Je dobře, že jsem dostala zase něco jiného. Navíc to bylo od porodu poprvé, co jsem něco točila, a tak jsem byla ráda, že to není moje klasická postava. Je to takový trénink, abych asi nezlenivěla a dělala taky něco jiného,“ uvažuje se smíchem Kristýna, která strávila na place jen několik dní.

„Naštěstí těch dnů nebylo tolik, takže se to dalo zvládnout v pohodě,“ prozrazuje novopečená maminka, která si poprvé střihla i roli mrtvoly. Tak totiž její postava skončí, nicméně bude to sladká smrt, jelikož si stihla před mordem užít pořádný kus polárkového dortu.

„No, dalo by se možná předpokládat, že je v pohodě, když na herce připadne role mrtvoly. Že si člověk jen lehne na podlahu. Jenže bohužel mrtvoly většinou zůstanou v poloze, která není příjemná, takže člověk musí mít zkroucenou hlavu, nohu, ruce a všude má kolem sebe spousty krve, která zrovna také není moc fajn. Nakonec toho má člověk plné vlasy i zuby. Takže moc jsem si to užila,“ uzavřela Leichtová. ■