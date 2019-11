Rok se na tuhle roli těšila, ve třetím trimestru už ji ale nezvládne. Berenika Kohoutová má zdatnou zástupkyni

Berenika Kohoutová jako Saxana ve stejnojmenné hře, kterou uvede divadlo Studio DVA. Foto: Instagram B. Kohoutové

Berenika Kohoutová (28) je hlavní tváří vizuálů k nové hře divadla Studio DVA Saxana. V roli mladé dívky na koštěti se ale objeví až později. V choreografii jsou náročné prvky včetně skákání z okna nebo létání, které by ve vysokém stupni těhotenství už nezvládla.

„Moje milovaná Saxana, na kterou jsem se těšila rok a těším se na ni dál. Bude to hustý. Myslím to vážně. Tohle jsem ještě v Čechách na divadle neviděla a vy taky ne. Těším se na premiéru, i když ji budu sledovat z druhýho břehu! Lítat, a to doslova, po jevišti ve třetím trimestru už fakt nedám,“ napsala Kohoutová k fotce v kostýmu, který má připravený. Na zkoušky totiž stále dochází.

Alternovat s Kohoutovou bude Vendula Příhodová, která také odehraje premiéru 21. listopadu. „Myslím si, že jsme všichni jako malé děti, protože každý den něco nového přijde a všichni se z toho hrozně těšíme. Je to super,“ řekla sympatická zpěvačka Super.cz na kostýmové zkoušce. ■