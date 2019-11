Líbačka s muzikálovou kolegyní: Hvězda Tváře Honza Kopečný bude mít doma co vysvětlovat

Jan Kopečný s Terezou Martínkovou Foto: Kristýna Junková

Tohle bude muset Jan Kopečný (30) doma asi dlouho vysvětlovat. Na zkoušce muzikálu předvedl s kolegyní Terezou Martínkovou polibek jak vystřižený z romantického filmu. Má to ale háček. S Terezou pár v připravovaném muzikálu We Will Rock You netvoří. A pár pochopitelně netvoří ani v soukromém životě.