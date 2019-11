Jak to spolu ve skutečnosti mají seriáloví milenci Chandler a Monica? Herec měl prý pro kolegyni z Přátel vždycky slabost

Seriáloví milenci z Přátel k sobě mají blízko i v soukromí. Profimedia.cz

V Přátelích hráli Chandlera a Monicu, kteří se do sebe zamilovali a vzali se. A u lásky na obrazovce prý to podle všeho nezůstalo, tedy alespoň ze strany herce Matthewa Perryho (50). Podle zdrojů Us Weekly měl pro kolegyni Courteney Cox (55) vždy slabost a nikdy ho to nepřešlo: "Vždycky do ní byl zamilovaný," tvrdí.