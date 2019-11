Nahá je krásná: Petra Vojtková by se kvůli manželovi rozhodně nemusela líčit, natož oblékat

Roman Vojtek má manželku nejraději tak, jak ji příroda stvořila. Super.cz

O Petřiny outfity se pravidelně stará návrhářka Kamila Vodochodská, v jejímž modelu opět do společnost vyrazila. Na to, aby se šla podívat na tvorbu jiné kolegyně, od ní ale prý povolení nepotřebuje. "Máme spolu krásný vztah a jsem ráda, že mě vždycky na každou akci takhle vyšnoří. Ale je pro mě čest, že můžu vidět i jiné návrháře," řekla nám Petra.

Manžel Roman jí do oblékání ani trochu nemluví. "Jsem přesně ten typ muže, jakých je asi většina, takže velmi nerad odpovídám na otázky typu: Co myslíš, jakou bych si měla vzít rtěnku? Tyhle, nebo tyhle náušnice? Pak je ještě super dotaz, které si má vzít šaty nebo boty. V takovém případě utíkám a nechávám to čistě na ní. Potom jen dělám obdivné WOW," vysvětlil nám, jak to u nich doma chodí, Vojtek.

Jak svěřil, svoji ženu má nejraději takovou, jak ji příroda stvořila. "Nejkrásnější je, když přijdeme domů, ona se odlíčí a je to zase moje Petra. Samozřejmě je hezké a vhodné se hezky obléknout a jako dáma nalíčit, když jdeme do společnosti na takovou prestižní akci," dodal. "A já jsem hrozně ráda, že mě Roman má rád nenalíčenou a že podporuje sebevědomí ženy. Prostě: Nahá jsem krásná," smála se Petra. ■