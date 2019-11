Takhle jsme ji dlouho neviděli: Kráska z Primy Sandra Pospíšilová se pochlubila štíhlou figurou jen v plavkách

Sandra Pospíšilová vypadá skvěle. Foto: archiv S.Pospíšilové

Po pár měsících potěšila své fanoušky opět jinak než za moderátorským pultíkem. Sandra Pospíšilová (33), za svobodna Parmová, si v sychravém podzimním počasí vyrazila do wellness. A nutno říct, že snímky v plavkách, které si během odpočinkového odpoledne pořídila, vyčarovaly mnoha lidem úsměv na tváři.

„Obří vířivka a jeskyně plná sněhu byly za mě nej,“ napsala si moderátorka zpravodajství Primy na sociální síť z Moravy, kam na Pálavu vyrazila relaxovat. Přestože se Sandra živí především prací za mikrofonem, s přehledem by se mohla věnovat i modelingu. A to i přesto, že už má doma dceru Emilku, kterou letos poprvé vedla do školky.

„Sandro, moc vám to sluší máte okouzlující postavičku, krásné nožičky, dokonalé vlásky,“ stálo v jedné z mnoha zpráv pod fotografií. Moderátorka vypadá v černých bikinách opravdu skvěle a na odiv nedala pouze své dlouhé nohy, ale také dekolt, který si před rokem nechala u plastického chirurga vylepšit. ■