Štítná žláza je již v pořádku a konečně se cítí fit! Natálie Kotková je štíhlejší než kdykoli předtím

Natálie Kotková Super.cz

"Byla jsem zavodněná i kvůli nemocné štítné žláze. Poslední dva roky jsem si našla režim, stravu a možná i vyspívám. Není to účelně. Jím normálně, cvičím, dělám jógu. Snad to budu já navždy," řekla Super.cz Natálie. "Psala mi i na sociální síti jedna paní, že jsem vždycky byla hubená a teď mám navíc méně kulatý obličej," dodala.

Natálka už se modelingu věnuje méně, protože se snaží co nejvíce času trávit cestováním. "Nikdy jsem nebyla v zahraničí, nikdy jsem neletěla za modelingem. Sem tam mám focení, ale přehlídky moc ne. Člověk musí říct dopředu, jak to bude mít a já jsem spíš na to cestování, nevím, kde budu za půl roku. Stále ale mám modelingovou agenturu. Jsem spíš takový balíček Natálie Kotková. Cestuju, nějaký ten influencering, fotím, natáčím a do toho mám i nějakou praxi před fotoaparátem. Takže je to takové, kdo si co vybere," dodala. ■