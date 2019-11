Karel Kovář ochotně zapózoval s rodiči. Michaela Feuereislová

Jak Kovy zmínil v rozhovorech, v rodině si s oblibou navzájem vymýšlí zvířecí přezdívky. „Můj táta je Ježek, bratr je Bobr a takhle to pokračuje dál. Maminka je Bobeš. Myslím, že měla na nějaké akci zelenou kapuci a od té doby se to s ní táhne. Jsou to letité, historické, zapomenuté původy těchto přezdívek,“ usmíval se youtuber, kterému v rodině neřeknou jinak než Králík.

Pátý večer StarDance a Kovyho tanec

Česká televize, Super.cz

Podpory rodiny si Karel užívá, stejně jako jeho tanečnice Veronika Lišková. V hledišti seděla její sympatická maminka, která se v jednu chvíli dokonce mihla na kameře. Je až neuvěřitelné, jaká je mezi ní a tanečnicí Veronikou podoba. Na druhé straně Kovy, který i s rodiči ochotně pózoval fotografům, jako by z oka vypadl svému tatínkovi.