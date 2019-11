7 let po svatbě už neřeší jen muziku, ale konečně plánuje rozšířit rodinu: Radek Banga s manželkou pracují na miminku

Radek Banga s manželkou plánují miminko. Super.cz

To mu tedy trvalo, než se rozhoupal. Radek Banga (37) se sice oženil s partnerkou Veronikou už před sedmi lety, ale o tom, že by se stal otcem, nechtěl roky ani slyšet. Na prvním místě byla muzika, pak rekonstrukce domu, který si pořídili za Prahou. Teď konečně začal mluvit o miminku.

K tomu jsme se tedy dostali až poté, co nám Radek vyprávěl o novém videoklipu Život jde dál, který dotočil a předznamená také novou desku. "Je to taková ochutnávka z nového alba, které budeme vydávat příští rok. Natáčeli jsme zase v drastických podmínkách venku v zimě, to vždycky vznikají nejlepší videoklipy, a mám tam úžasné dětské herce," svěřil.

A právě díky tomu jsme se dostali k tomu, zda už konečně plánuje i vlastního potomka. "Už se tomu nebráníme," přiznal nám Radek, že jeho žena přestala užívat antikoncepci. "Už jsme tomu oba naklonění, protože děti jsou super. Taky Verunce je třicet, mně je třicet sedm. Už je ten správný čas," myslí si Banga.

Radek přestal dítě odkládat, i když dům ještě hotový není. "Ale on asi nebude hotový nikdy. Doděláme jednu věc a objeví se druhá. Je to nikdy nekončící rekonstrukce," krčil rameny muzikant.

A na závěr se ještě pochlubil úspěchem v zahraničí. "Povedla se nám rarita, protože v Itálii si vybrali Romano Hip Hop jako ústřední melodii celovečerního filmu. A teď někdy už by to mělo být v kinech po celé Itálii," je nadšený Banga. ■