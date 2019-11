Patricie Pagáčová ukázala nahý zadek a fanoušci tleskají. Vzkaz jí nechaly i Burešová, Kohoutová a Čvančarová

Patricie Pagáčová na fotce, kterou na profilu kvůli strachu z reakcí, jež přijdou, nechala až na druhý pokus. Foto: Instagram P. Pagáčové

Patricie Pagáčová (30) na sociální síti sdílela fotku, na které je nahá . Na snímku je vidět zezadu, navíc vznikl v jezírku ve wellness centru, není tedy na něm nic pobuřujícího. Přesto by se bezesporu našli tací, kterým by z nějakého důvodu mohl vadit. Tím se ale Patricie nechce nechat omezovat. A její kolegyně jí tento krok schvalují.

Poté, co Patricie fotku zveřejnila, ji fanoušci zasypali lajky. Za patnáct hodin jich snímek nasbíral přes 52 tisíc, a jak herečka uvedla, zvedl jí i celkový počet followerů. A ohlas vzbudil i u jejích kolegyň z branže. Každá z nich se někdy setkala s hejty, často zbytečnými a neoprávněnými, a vědí tak, o čem Patricie mluví, píše.

S názorem „můj Instáč, můj zadek, moje pravidla“ souzní třeba Eva Burešová (26), která má sama čerstvou zkušenost s kritikou na sociálních sítích; podpory se Pagáčová dočkala i od Marie Doležalové (32), Bereniky Kohoutové (28), Jitky Čvančarové (41) nebo Dary Rolins (46).

Kohoutová jí napsala „Vítej!“, sama totiž nemá s umírněnou nahotou na profilu problém; Čvančarová ocenila slova, která snímek doplnila: „Skvělej komentář,“ vzkázala Patricii. A „upřímnej komentář“ se líbil i budoucí dvojnásobné mamince Doležalové.

Pagáčová v textu píše o tom, že už se nechce dostávat do situací, kdy se bude bát zveřejnit na svém profilu snímky, které sama považuje za vhodné k publikaci, ale které by mohly u někoho vzbudit negativní reakce a hejty. „Takže na to prdím!,“ vzkázala. ■