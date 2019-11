Ani v šestém měsíci těhotenství neukazuje bříško. Aneta Vignerová by na sebe módu pro těhotné nevzala

Vignerová stále nevypadá, že je těhotná. Super.cz

Ti, kdo se v médiích nedozvěděli o těhotenství Anety Vignerové (32), by nejspíš nepoznali, že modelka nosí pod srdcem potomka scenáristy seriálu Most Petra Kolečka. Modelce se sice klene bříško, ale to úspěšně skrývá pod oversize outfity.