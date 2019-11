Bude nyní trávit na parketu více než 8 hodin? Jakub Vágner má na další tance ve StarDance jen pár dní

Jakub Vágner se svou taneční partnerkou Michaelou Novákovou Super.cz

Začíná jít do tuhého. Jakub Vágner (37) dosud předváděl při sobotních živých přenosech to, co se od léta se svou tanečnicí Michaelou Novákovou naučil. Předem připravené choreografie došly a profesionální rybář bude mít na učení tance do šestého kola StarDance nyní jen několik dní.