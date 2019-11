Nějakou dobu si nezazpívá: Zpěvačka Miley Cyrus musela na operaci

Miley Cyrus Profimedia.cz

A zdravotní potíže bohužel pokračují. Tentokrát Miley podle amerických médií podstoupila zákrok kvůli hlasivkám. To znamená, že by neměla ani mluvit, natož zpívat, jak informoval časopis People.

Během rekonvalescence jí dělá společnost přítel Cody Simpson. Ten nedávno mimo jiné prozradil, co ho s dlouholetou kamarádkou svedlo romanticky dohromady. „Je hodně kreativní, je vášnivá a zapálená do toho, co dělá. Mám to stejně, myslím, že proto si tak rozumíme,“ sdělil webu Hollywood Life australský krasavec.

Kromě toho si dvojice notuje i ve zdravém životním stylu bez drog a alkoholu. Jak se Miley fanouškům nedávno svěřila na sociálních sítích, několik měsíců už seká dobrotu. ■