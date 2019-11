Herec a muzikálový zpěvák opět zabodoval. Foto: archiv TV Nova

Tentokrát bodoval podruhé. Na první příčku v desátém díle pořadu dosáhnul jako zpěvačka Jana Kratochvílová s písní Dlouhá bílá žhnoucí kometa. „Bylo to úžasný, ten hlas byl super. Bylo dokonalý to, že jste se na chvíli ztratil. Přišlo mi, že jste navázal spojení na jinou civilizaci a pak se vrátil, to bylo jako ta Jana,“ okomentovala vystoupení hostující porotkyně Tatiana Dyková (41).

Sám Urban přiznal, že se v textu na chvíli ztratil, to ale nikomu nevadilo. „Já, když jsem přišel, tak jsem to slyšel, ale neviděl jsem tě. Říkal jsem si, co to je za verzi, to zpívá níž, ale vůbec mě nenapadlo, že to není Kratochvílová. Takhle super to bylo,“ řekl Robertovi Janek Ledecký (57) a Jakub Kohák (45) přidal: „Ženský ti jsou skvěle, jdou ti možná líp než ti muži, bylo to opravdu perfektní.“

Robert Urban vyhrál celý díl už podruhé a mohl tedy znovu darovat šek na 50 tisíc korun. „Hrozně se těším, až sundám ty podpatky, ale samozřejmě mám hroznou radost, že tahle částka poputuje na Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou do Ostravy,“ řekl herec. ■