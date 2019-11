Ilustrační foto Profimedia.cz

I když je tohle miminko na světě teprve chviličku, umí už dát jasně najevo, co si myslí o svém tatínkovi, který mu chce vzít dudlík. Vzhledem k tomu, že toto významné gesto dokázali rodiče natočit na video, nejspíš to jejich drobeček dělá často. To aby se začali bát, co z něj vyroste.