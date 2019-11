9 fotek sexy blondýnky Heleny Zeťové, která se proslavila svým nakřáplým hlasem a slaví 39. narozeniny

Helena Zeťová je opravdu svůdná. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, SupStanislav Merhout – kalendar STOCK 2012 a Profimedia.cz

Členka bývalého pěveckého tria Black Milk, které ve svých časech ovládalo české hitparády, se po velkém úspěchu a rozjeté kariéře na nějakou dobu stáhla a vycestovala do zahraničí. V Řecku, které si zamilovala, strávila s malými přestávkami skoro 18 let, než se rozhodla vrátit zpět do rodné krajiny, aby mohla pokračovat v hudbě a koncertování, což se jí podařilo. Letos vydala nové album.

Krásná rockerka s obličejem anděla klame tělem. Duší je pořádný rebel a tak trochu slečna drsňák. Miluje motorky, zdobí se tetováním a jednu dobu patřila v českém šoubyznysu mezi největší pařmenky. Přesto, že svým vzhledem i nebojácným chováním oslnila bezesporu stovky mužů, na lásku příliš štěstí neměla. Se svým řeckým přítelem se rozešla, a to byl také jeden z důvodů, proč neodkládala návrat do Čech.

Se zpěvem začala jako velmi mladá, už v pubertě, kdy koncertovala s rockovou kapelou. V roce 2000 se při jednom televizním natáčení poprvé setkala se svými budoucími kolegyněmi Terezou Kerndlovou (33) a Terezou Černochovou (36), se kterými později založila zmiňovanou dívčí skupinu. Vydaly dvě alba, získaly Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale o pár let později se nad dobrými kamarádkami objevily mráčky a skupina se rozpadla. Každá z nich rozjela svou vlastní sólovou dráhu a překvapivě se jim i jednotlivě daří dodnes. ■