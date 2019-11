Bývalá milenka Miley Cyrus se vyznala ze svých citů: Bezhlavě jsem se do ní zamilovala a nemohla s tím nic dělat!

Kaitlynn Carter Profimedia.cz

Miley a Kaitlynn se začaly vídat po rozchodu zpěvačky s Liamem Hemsworthem, se kterým byla ve vztahu 11 let a provdala se za něj na konci loňského roku. „V červenci jsem si vyjela na dovolenou s kamarádkou a další, co vím, bylo, že jsem se do ní zamilovala,“ přiznala Kaitlynn.

„Nebylo to samozřejmě takhle jednoduché, ale nebylo to ani nijak komplikované,“ doplnila blogerka, která se proslavila v reality show The Hills po boku bývalého partnera Brodyho Jennera.

Carter také přiznala, že ji do té doby nenapadlo, že by ji mohly přitahovat ženy. Před Miley byla ve vztahu s Jennerem, kterého si neoficiálně vzala během obřadu na Bali. Vztah ukončili krátce před tím, než začala cestovat s Miley.

„Byla jsem do ní opravdu blázen, nemusela jsem nad ničím přemýšlet ani minutu. Prostě se to stalo a cítila jsem, že je to správné,“ sdělila, přestože známost neměla dlouhého trvání. Románek jí také prý pomohl odhalit jinou stránku sebe samé a rozšířit si obzory v oblasti sexuality. ■