Do synovy hokejové kariéry investoval Martin Dejdar spoustu peněz: Matěj se ale vážně zranil. Neví, co bude dál

"Naštěstí se mnou ještě pořád rádi tráví čas. Takže jsme si vyšli na otevření saunového světa a pak jdeme ještě do kina," svěřil Dejdar, který má prý sauny rád, ale málokdy se do wellness dostane. "I když jsme natáčeli v Tatrách film Ženská na vrcholu, tak jsem byl jenom jednou, i když to bylo fajn. A v Praze vůbec. S tímhle ksichtem si to nemůžu dovolit, potřeboval bych nějakou privátní," přiznal.

Povídali jsme si o jeho dětech, protože nás zajímalo, proč se vlastně Matěj nevěnuje hokeji, když do toho Martin tolik investoval a syn trénoval a hrál v Americe, kde rodina pár let žila. "On prodělal složité zranění zad a teď ho doktoři dávají dohromady. Tak teprve uvidíme, co bude dál. No a dcera je v prvním ročníku na střední škole a tancuje v Tančírně u Petra Čadka a k tomu chodí na tenis," prozradil herec. ■