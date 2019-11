Těhulka Krejčíková se vystrojila do sexy šatů s přiznanou krajkovou podprsenkou. Jak to bude zvládat se dvěma dětmi?

Aneta Krejčíková je hodně sexy těhulka. Super.cz

Ani jako podruhé těhotná a při běhání kolem ročního syna Bena herečka Aneta Krejčíková (28) nerezignovala na vzhled. Když s Beníkem, který začal před dvěma týdny chodit, vyrazila na dětskou párty do hračkářství, vystrojila se na to do hodně sexy modelu. V průsvitných šatech přiznala i krajkovou podprsenku.

Jak nám prozradila v našem videu, druhé těhotenství zvládá dobře a toho, že by nezvládala dvě děti tak brzy po sobě, se nebojí. "Rozhodně k tomu nepřistupuju tak, že bych se hroutila, že to nezvládnu. Mám fungující rodinu, která díky tomu, že žijeme všichni ve stejném městě, pomáhá. Dá se to zvládnout," míní Aneta.

Určitě tedy bude potřeba jiný kočárek, než který Aneta dovezla s Beníkem do obchodu. Bude muset být na dvě děti. "Na prvních půl roku určitě, ale vlastně budu ráda, když budu mít Beníka pod větší kontrolou v tom kočárku. Je takový buldozer, před dvěma týdny začal chodit a někdy je to masakr," připustila.

Momentálně má Aneta ještě pracovně náročné období, kdy zkouší hru Dánská dívka, která bude mít premiéru za čtrnáct dní. Pak už to prý bude klidnější. "To už budu víc odpočívat a věnovat se dítěti. Představení ještě hrát budu, ale ubude to zkoušení, které je časově nejnáročnější," vysvětlila.

Pokud jde o mateřskou dovolenou, po porodu prvního syna se do práce vrátila po půl roce. Jak to bude tentokrát, ještě uvidí podle okolností. "Dám si pauzu a budu se nějaký čas věnovat dětem. A pak si třeba pomalinku odskočím na nějaké představení. Třeba to teď vydržím doma déle, ale třeba taky ne," krčila rameny. ■