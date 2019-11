Pavel Zedníček oslavil 70 ve velkém stylu: Jak se Čmaňa udržuje v kondici a kdo mu přišel popřát?

Pavel Zedníček slavil 70. narozeniny. Super.cz

Velkolepou oslavu sedmdesátin si užil Pavel Zedníček (70) tam, kde to má nejraději - na divadelních prknech. Díky divadlu Kalich si mohl věnovat premiéru Molièrova Lakomce a v náročné roli s dlouhými texty předvedl, že rozhodně nepatří do starého železa.

"Myslím, že to, že jsem na jevišti ještě v sedmdesáti, je dobré. Paměť ještě slouží, takže jsem nevynechal ani jediné slovo, řekl jsem všechno," pochlubil se oblíbený Čmaňa. Na jevišti mu mj. sekunduje Jana Švandová (72) v roli dohazovačky. A ta v jednom z partů říká, jak Zedníček, tedy pan Harpagon, na svoje léta skvěle vypadá. Proto nás také zajímalo, jak se herec udržuje v kondici.

"Tak když to říkala Jana, tak určitě vypadám výborně. A jak se udržuju? No žiju. Občas si zahraju tenis, nějaký golfík, taky plavu. Ale hlavně hraju divadlo, a to mě drží při životě a je tam asi i nejvíc té fyzické aktivity. A důležitá je i láska mojí úžasné ženy Hanky, která mě taky drží při životě. Když máte krásné domácí zázemí, je krásné všechno," míní Zedníček, jemuž přišly popřát desítky kolegů z herecké branže, jak můžete vidět v naší bohaté fotogalerii. ■