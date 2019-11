Gabriela Koukalová umlčela rýpaly: Po StarDance dokázala, že ji manžel na generálkách opravdu podporuje

Gabriela Koukalová s manželem Petrem Foto: Instagram G.Koukalové

Gabriela Koukalová (30) čelí nekonečným dotazům na manžela, který ji nepřišel ještě ani jednou podpořit na přímý přenos StarDance . Právě proto se bývalá biatlonistka a badmintonový hráč Petr Koukal dostali do spekulací o partnerské krizi.

Gabriela na celou věc již několikrát reagovala. Řekla, že na prvním přenosu manžel chyběl kvůli zdravotním problémům a poté se dohodli, že to bez jeho přítomnosti bude vlastně lepší. Když jim to na prvním živém přenosu přineslo štěstí, tak v tom chtějí pokračovat i nadále. Jednoduše by ji manžel v hledišti znervózňoval. Na druhou stranu ale vyvracela domněnky o krizi tím, že Petrovu podporu má alespoň na generálních zkouškách, které nikdy nevynechá. Jenže i přesto se našli tací, které její tvrzení nepřesvědčilo.

Rozhovor s Gabrielou Koukalovou o Star Dance

Super.cz

Těm ovšem Koukalová po sobotním večeru vytřela zrak, když přidala na svůj instagramový profil společný snímek s manželem. „Při včerejší generálce nám manžel předpověděl “10” a já se tomu jen nevěřícně zasmála. Ono to ale večer překvapivě klaplo,“ napsala krásná zrzka k fotce, na které v ruce drží porotcovskou tabulku s deseti body, které si vysloužila od Jana Tománka (48) za pohádkový waltz.

Gabriela během 4. večera oslavila své kulaté 30. narozeniny, a proto nezapomněla pod fotkou poděkovat za velkou podporu a gratulace všem fanouškům i své rodině, a zároveň projevila obavy ze závazku udržet stejně dobrý výkon a bodové hodnocení i v dalších kolech. ■