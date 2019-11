Otevřený rozhovor s blízkým kamarádem Aničky Slováčkové: Jak s ní prožívá boj s rakovinou?

Milan Peroutka o Aničce Slováčkové Super.cz

Během minulého týdne se dostala na veřejnost informace, že Anna Julie Slováčková (24) bojuje se zhoubným nádorem. Přestože zpěvačka prochází asi nejtěžším životním obdobím, lidé v jejím okolí se snaží kolem ní vytvořit co nejpříjemnější zázemí a pomáhat jí čelit nemoci dobrou náladou a pozitivní energií. O to se snaží také její kamarád a kolega Milan Peroutka (29).

„Žádné litování, ona je v tom silná,” uvedl na křtu kalendáře Pomáháme přírodě 2020 Peroutka a dále dodává: „Z nemoci si dělám srandu a ona to ocení. Všichni kolem ní chodí po špičkách a ona potřebuje, aby se s ní lidé bavili normálně.”

Milan se v den našeho rozhovoru chystal s Aničkou sledovat film. Kromě toho spolu nepřerušili pracovní aktivity.

„My teď jezdíme s Moravian Brass Bandem a zpíváme filmové melodie a písně z pohádek. Práce máme hodně. Ona sama říká, že to potřebuje, protože na pódiu je jí nejlépe,” říká.

Peroutka uvedl, že pro kolegyni nebylo snadné zvolit formu oznámení nemoci veřejnosti. „Měla strach, jaké to bude, až to všichni začnou řešit. Tento krok má už za sebou a už dostává slova podpory. Všichni jí držíme palce a věřím, že to všechno v pohodě zvládne,” usmívá se Milan a dodává: „S těmi krátkými vlasy ji to sluší.” ■