Úplně nahá Alice Bendová. Sexy herečka sundala plavky a v rouše Evině zapózovala na pláži

Alice Bendová relaxovala na pláži. Michaela Feuereislová

"Naháči zdraví všechny naháče i oblečené. Tady to milujeme, málo lidí, žádní turisté, místní lidi žijící tady přímo na pláži nebo ve skalách. Nemáme rádi moc lidí okolo sebe. A navíc tady je čisto, žádný vajgly nebo igelitový pytlíky po Angličanech. To prostě nepochopím, že si to lidi neodnesou s sebou a nevyhodí do koše," napsala k fotce z pláže, kde pózuje úplně nahá.

"Dáme malou snídani a buď půjdeme běhat nebo na výlet podívat se na místní trhy. Asi zvítězí trhy, protože je tam jídlo," dodala se smíchem Bendová. ■