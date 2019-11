StarDance opustil Xindl X: Po problémech se zády bylo vyřazení pro zpěváka vysvobozením

Ze StarDance vypadl Xindl X Super.cz

Přestože zvládl i další, pohádkové kolo dle poroty obstojně, na postup do kola dalšího to nestačilo. Pár tančil na píseň z pohádky Malá mořská víla. Po vypadnutí si zpěvák ale spíše oddechl.

"Vzhledem k mému poranění z minulého týdne bych stejně nemohl trénovat a nevím, co bychom za ten týden předvedli. Ale je mi to samozřejmě líto kvůli Markétě. Trénovali jsme tři měsíce, dali jsme do toho hodně a minimálně bychom se pokusili něco za ten týden předvést," vyjádřil se po skončení přenosu Ondřej Ládek alias Xindl X.

Jeho taneční partnerka byla ještě o něco smutnější. "Já jsem trochu cíťa na tohle, ale určitě to pro Ondru bude vysvobození v rámci toho zdravotního stavu. Ale maximálně jsme si to užili a jsme rádi za to, kam jsme se dostali." doplnila krásná Markéta.

Vše o Xindlovi X a jeho cestě taneční soutěží StarDance najdete zde. ■