Radka Třeštíková už to nevydržela: Tohle vzkázala fanouškům StarDance, kteří neustále řeší její dotyky s tanečníkem

Radka Třeštíková si tuto sobotu zatančí ve StarDance počtvrté. Foto: archiv České televize

Nelze přehlédnout, a není to ani žádným tajemstvím, že je spojuje silné pouto. Jemné polibky, milé doteky, objímání - to všechno patří k jejich tancování na pódiu, ale i k chvilkám v zákulisí. Přesto, že se spisovatelka k celé věci už několikrát vyjádřila a mohla považovat věc za uzavřenou, některým fanouškům to stále nedá a zásobují Třeštíkovou desítkami dotazů, jestli jejich kamarádství nepřerostlo v milenecký poměr nebo co na jejich lelkování asi říká Radčin manžel.

Spisovatelka se proto znovu rozhodla k celé věci vyjádřit a dát svým příznivcům i odpůrcům jasnou odpověď. „Už na začátku StarDance jsem napsala, že jsme přátelé a nic víc mezi námi není a nebude. MÁME SE RÁDI! To přece není nutné skrývat nebo se za to stydět, city jsou tu pro všechny, kteří se nebojí je projevit, dávat a přijímat,“ napsala Třeštíková na sociální síť.

"Je šílené, kolika lidem přijde nepatřičný polibek na tvář anebo pohlazení. Je šílené neustále po někom chtít, aby prohlašoval cokoliv o své sexuální orientaci," pokračuje rozhořčená tím, kolik rýpalů naráží na to, jestli její taneční partner je, nebo není homosexuál.

Radka Třeštíková

Super.cz

Na závěr ještě prozradila něco málo z jejich dalšího vystoupení a připojila vzkaz, ve kterém dává jasně najevo, že ve svých vzájemných citech jen tak nepoleví. „V příštím kole tančíme s Tomášem na pohádku, tančíme záměrně bez “převleku”, protože podle mě jsou pohádky o lásce a láska se za nic převlékat nemusí, láska je. Přeji vám všem, abyste ji v sobě našli, a abyste ji posílali dál, ona se vám vrátí,“ zakončila srdceryvně Radka.

Její příspěvek opět vyvolal spoustu reakcí a bez povšimnutí ho nenechal ani její manžel, fotograf Tomáš Třeštík. „Většinu těch dotazů jsem poslal já, sorry! Potřeboval jsem se prostě ubezpečit... Už jsem klidnější,“ zavtipkoval Třeštík. ■