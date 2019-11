Gabriela Koukalová tančí pod vedením Martina Prágra. Foto: archiv České televize

„Já jsem oslavil před čtrnácti dny své dvacáté páté narozeniny a Gábi dnes své třicátiny. Oba dva budeme mít tato výročí navždy spojená se StarDance a také s tím, že jsme spolu několik měsíců tvořili parťáky, kamarády, taneční pár a sdíleli jsme všechny vyčerpávající, ale i emotivní chvíle. Třeba najde Gábi místo někde ve sklepě, kam si obraz pověsí a občas si na tancování vzpomene,“ svěřil Martin, který Gabrielu překvapil velkým obrazem, na kterém jsou oni dva.

Gabriela Koukalová

Super.cz

„Upřímně jsem to vůbec nečekala. Patřím k lidem, kteří raději než svoje narozeniny slaví narozeniny ostatních. Nenaučila jsem se za svůj život přijímat dárky, radši je dávám, a tak jsem nejradši, když si v kruhu nejbližších připijeme na zdraví, a to je pro mě cenný okamžik a zároveň nejlepší dárek,“ svěřila se Super.cz Koukalová s tím, že jí fotografie udělala nesmírnou radost.

„Martin mě každopádně svým dárkem překvapil, protože mi vlastně daroval vzpomínku na jedno z nejkrásnějších životních období, které jsem mohla, a ještě pořád můžu ve svém životě prožívat. Určitě si proto naší společnou fotku nepověsím do sklepa, ale najdu jí doma místo, kde si budu moct v klidu a s radostí zavzpomínat na to, co všechno jsem s Martinem mohla prožít za posledních x měsíců ve StarDance,“ dodala Koukalová, která se už těší na další sobotní přenos. ■