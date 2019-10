Elizaveta Maximová a Jiří Mádl Foto: Hra/Film&Roll/Stanislav Hozík

Na sympatickou herečku čekaly na český film hodně pikantní milostné scény. Na filmovém plátně Elizaveta odhalila i svá ňadra.

Kuráž jí dodala výborná spolupráce s chilským režisérem snímku Alejandrem Fernándezem Almendrasem, pod jehož taktovkou Hra, která se natáčela v lokacích na Kladně, vznikala. A samozřejmě jí velmi pomáhal i samotný Jiří Mádl.

Elizaveta Maximová promluvila o svlékání ve filmu.

„S nahotou ve filmu a milostnými scénami jsem měla před Hrou minimální zkušenosti, několik rolí jsem kvůli tomu musela odmítnout. S Alejandrem a Jirkou jsme tyto scény a jejich význam ve filmu dlouho rozebírali, dokonce rozkreslovali choreografii - jak to natočit tak, aby milostná scéna vypadala syrově, opravdově. Věděla jsem, že tyto scény do tohoto filmu, do tohoto příběhu a k těmto konkrétním postavám patří,“ prozradila Elizaveta o odvážném filmovém počinu, který právě běží v českých kinech. Na odvážné záběry z filmu se podívejte ve videu. ■