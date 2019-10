Příšerný rapper opět provokoval v Talentu: Takhle mu během vystoupení musel pomáhat Jakub Prachař

Česko Slovensko má talent - rap s Jakubem Prachařem Video: archiv FTV Prima

V show Česko Slovensko má talent byl k vidění další pokus o rap. Po roce se do soutěže vrátil dvacetiletý čistič vozů městské hromadné dopravy s přezdívkou Lucky Seven.

Jeho příšerný rap už loni šokoval porotu, ale ani to sebevědomého mladíka od dalšího vystoupení neodradilo. Výsledek byl naprosto příšerný, a tak není divu, že Jaro Slávik (45) opět sáhl po tlačítku, které vyjádřilo jeho negativní názor.

A to i přesto, že Lucky Seven do svého vystoupení zapojil porotce Jakuba Prachaře (36), jehož improvizovaný rap nakonec dopadl mnohem lépe než počin mladého muže. Na ukázku se podívejte ve videu. ■