Leo DiCaprio může být na svou holku pyšný: Camila Morrone získala další filmovou cenu

Co se pozornosti fanoušků, zájmu producentů a všeobecné popularity týče, s přítelem Leonardem DiCapriem (45) se zatím srovnávat nemůže, ale co není, může být. Camila Morrone si za roli ve filmu Mickey And The Bear vysloužila ceny i pozornost kritiků.