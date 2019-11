Ve třetím kole desáté řady StarDance zatancovali Kovy a Veronika sambu. Super.cz

Kovymu spadl kámen ze srdce a s radostí pokračuje dál. Dokonce se zdá, že by rád vystupoval i mimo StarDance. To mu ale prozatím nevychází. „Nabídky stále žádné, nevím, jestli ta samba tomu pomůže. Uvidíme, jestli nějaká nabídka přijde,“ řekl nám krátce po svém sobotním vystoupení youtuber, který se v osobním životě jmenuje Karel Kovář.

Kariéru, která mu přinesla velkou popularitu a množství fanynek, ale za tanec nevymění. „Až tak radikální bych nebyl a Verče bych to nemohl udělat, protože by musela tancovat se mnou místo profesionálního tanečníka. To bych ti snad ani nepřál. Ale na pár plesů bychom se mohli podívat,“ obrátil se během rozhovoru na svou taneční partnerku Veroniku Liškovou.

Ve svém oboru je Kovy profesionál. Na Instagramu ho sleduje přes půl milionu fanoušků a jeho videa odebírá 780 tisíc uživatelů. Jaký je ale v osobním životě a jaký je žák? „Je velmi poslušný, snaží se. Je teda občas nedochvilný. Většinou se stává, že chodím na tréninky dřív já a on nechodí moc včas. Ale není to nic hrozného, tak 10, 15, maximálně 20 minut,“ práskla na svého studenta s úsměvem tanečnice. ■