Dara Rolins nepřestává provokovat. Polonahá sexy zpěvačka pózovala nahoře bez

Před objektivem bez vrchního dílu oblečení. Foto: Život podle Dary/Petra Ficová

Může se pyšnit zpěvem i parádní figurou. Na snímku, který Dara Rolins (46) nedávno zveřejnila prostřednictvím sociálních sítí, spojila obě tyto své přednosti do jedné a zapózovala spoře oděná na klavírním křídle.

Fotka vznikla pro čtvrté vydání diáře Rok podle Dary na příští rok. Při pózování se zpěvačka nemusela stydět, neboť za objektivem stála její dvorní fotografka a blízká přítelkyně Petra Ficová a fotilo se v domě společné kamarádky.

„Petra je skvělá umělecká duše. A i když fotíme lechtivější momenty, vždy jsem ve fotkách zachycená něžně ženská, nikoliv vulgárně ordinérní. A to i v případě, když ležím nahoře bez na pianě,” směje se Rolins.

„Nemusím už nikomu nic dokazovat, ani šokovat. Na druhé straně mě nebaví dělat věci tak, jak si někteří usedlí a zkostnatělí lidé představují. Vždy budou mít mé fotky či klipy různé reakce. A přesně o tom je celá moje tvorba, já sama,” dodává blond kráska.

Dara má radost z toho, že je i čtvrtý rok o její diář velký zájem. „Vždy, když usedám k prázdnému papíru, říkám si, o čem jsem ještě nepsala, a jak o tom psát, aby to lidi zase bavilo. Je to taková pastička, kterou jsem si na sebe sama nastražila,” komentuje s úsměvem práci na diáři Dara a dále dodává: „Nezbývá než příliš nemyslet a dělat věci tak, jak dělám i hudbu. Pocitově. Tak, že se zaobírám tématy, které mě samotnou zajímají, jsou mi blízké. A stejně tak je to i u fotek. Snažíme se, aby byla aspoň část z nich tzv. netradiční. Měla nápad, přesah, probouzela emoce všeho druhu.”

Aktuálně se Dara spíš než tvorbou a propagací kalendáře věnuje přípravám na blížící se vánoční koncert. Ten se uskuteční 17. prosince ve Foru Karlín. ■