Vlastní sestru Anička Slováčková nemá: Ta divadelní jí přeje hodně sil k uzdravení

Anna Slováčková a Marie Křížová hrají v sestry v muzikálu Krysař. Foto: archiv divadla Kalich

Maruška byla Aniččinou nemocí zaskočená. "Co popřát člověku, kterého potkalo něco tak závažného, jako je nádorové onemocnění? Snad hodně síly na to všechno, co přijde, a ještě silnější a báječnější lidi kolem sebe, kteří tu pro ni budou," řekla Super.cz Marie Křížová.

"Prostě jako to máme v Krysaři, sestřičko... Sestry, sestry, vždy při sobě stojí. Mám tě ráda, sestřičko," vzkazuje Marie své kolegyni. A zbytek muzikálového osazenstva se k ní připojuje. "Jsi skvělá!!!!! A jsi moudrá bytost! Všechno zvládneš! Vlastně už jsi to zvládla!" vzkazuje například Roman Tomeš (31). ■