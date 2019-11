Tonya Graves a její tanečník Michal Bureš Foto: archiv StarDance

I přes to tvrdě dřeli již od léta. A právě kvůli výšce řešili mnohokrát problémy. Tím největším byl tanec během druhého večera StarDance. V tangu, jako i v řadě ostatních tanců, je důležité mít pánev ve stejné výšce, a to pro udržení balancu. A to u tohohle páru prostě nešlo.

„Pro Toničku to bylo těžké, že byla stále s rukama nahoře a pro mě pro kolena. V tangu jsem se snažil ty výškové rozdíly negovat a mít pánev ve stejné výšce, a to trpěly kolena a Toničce záda,“ prozradil po vypadnutí ze soutěže Michal. Dvojice dotančila ve třetím kole, kdy předvedli paso doble, které bylo jejich nejpovedenějším tancem.

Tonya Graves po svém posledním tanci ve StarDance

Super.cz

Po vypadnutí známá zpěvačka také prozradila, že vedle výšky měla ještě jeden hendikep. „Zjistila jsem minulý týden v pátek, že už 2 měsíce tančím v botách, kdy jedna je větší než druhá. Taneční boty mají být menší a prst má lézt z boty na zem, a pořád mě to bolelo. A já měla prostě jednu botu menší než druhou. Nevím, jak se to stalo, a dva měsíce jsem s tím tančila a zvládla i tři díly StarDance, bylo to dost náročné, ten výškový rozdíl, a ještě jsem měla boty každou jinou,“ svěřila se Tonya, mezi níž a jejím tanečníkem nebyl rozdíl výškový, ale i věkový. Dělí je od sebe 28 let.

Jejich dvojice ale nebyla jediná, která se musela na parketu potýkat s výškovým hendikepem. V roce 2007 soutěžil ve StarDance herec Jiří Schmitzer s tanečnicí Simonou Švrčkovou. Mezi touto dvojí byl rozdíl 34 let a 30 centimetrů. ■