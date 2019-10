Fanoušci mohou jásat: Patricie Pagáčová se vrací na obrazovky. Víme, v jakém seriálu se objeví!

Herečka nastupuje do nového seriálu. Foto: archiv FTV Prima

„Moc se mi tady líbí, je to úplně jiné prostředí, protože se děj Modrého kódu odehrává v nemocnici, na urgentu. Navíc si myslím, že nemocniční prostředí je pro diváky vždy velmi zajímavé, protože všichni k doktorům vzhlížíme a zajímá nás, co se děje pod pokličkou, takže se mi tady opravdu moc líbí,“ popsala první pocity z natáčení herečka.

Patricii televizní diváci léta vídali v nekonečném seriálu Ulice. Na začátku roku však oznámila odchod s tím, že si potřebuje dát po třinácti letech natáčení pauzu. Po několika měsících však přišla nabídka na novou, zajímavou roli a herečka s radostí kývla.

„První, s kým jsem se na place Modrého kódu potkala, byl Ondra Rychlý. Ten pomalu začne jako první zjišťovat, co jsem vlastně zač, tedy společně s diváky. Můžu prozradit, že se jmenuji Laura, to se mi moc líbí, měla jsem kočičku Lauru, tak to mi přijde vtipný. Je to mladá, velmi ambiciózní holka, má vystudované dvě vysoké,“ prozradila nám herečka s tím, co ji přimělo novou práci vzít.

„Hlavně mě lákalo být zase někým jiným, zahrát si po čase novou postavu. A jsem moc ráda, že nehraju žádnou blbou blondýnu, protože ty teď většinou ztvárňuju v divadle. Hraju inteligentní mladou slečnu, takže jsem ráda a moc se na to těším,“ práskla nám Patricie, která by dějem Modrého kódu měla zamíchat během jara příštího roku. Jestli však doplní lékařský tým rubavských lékařů, tak na to si budeme muset počkat. ■