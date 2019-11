Britney Spears se ukázala v sexy bikinách: Sebevědomí jí nechybí!

Britney Spears Profimedia.cz

Nyní se Britney předvedla v letních šatičkách, ve kterých se podle svých slov cítí jako bohyně. Na svůj instagramový účet přidala video, kde se nakrucuje jen v bikinách a poté na sebe hodí dlouhé letní šaty a usmívá se do kamery.

Evidentně už delší dobu prožívá šťastné období a je to na ní znát. Její popisek k videu je plný entuziasmu: „Poprvé za dlouhou dobu, kdy jsem si vzala dlouhé letní šaty! Cítím se jako princezna, ne, jako královna... jako bohyně, vzhledem k tomu, že nyní čtu The Inner Goddess Revolution (kniha o tom, jak v sobě probudit vnitřní bohyni pozn. red.)! To byl tak zábavný den!“ ■