Sestra „Jokera“ Phoenixe, zpěvačka Rain, vydává album: 26 let po tragické smrti nejstaršího bráchy

Joaquin Phoenix se sestrou Rain Profimedia.cz

River (✝23) byl nejstarším potomkem aktivistky Heart Phoenix a stejně jako sourozenci se věnoval jak hudbě, tak hlavně herectví. I za svůj krátký život stihl natočit několik desítek filmů včetně snímku Čas zastavit se (1988), jenž mu vynesl nominaci na Oscara za vedlejší roli. To mu bylo pouhých 18 let. O pět roků později, 31. října 1993, zemřel na předávkování.

Deska River vyjde přesně 26 let po tragické události, na Halloween 2019.

O bratrově smrti Rain roky nemluvila, aby uchovala vzpomínky v soukromí. „Říct, že jsem se nikdy nevyjádřila ke ztrátě bratra, by nebyla pravda, ale nikdy jsem to neudělala úmyslně. A ano, abych chránila jeho památku, držela jsem to v soukromí, protože po jeho smrti se objevil přísun informací a zpráv a žádná z nich nemluvila o pravdě jeho života,“ uvedla nyní zpěvačka pro The Hollywood Reporter.

„Takže znovu to otevřít a podívat se na to byla tato radost: zaměřit veškerou pozornost na Rivera, bratra, muže, přítele, Rivera, jeho život, a ne Rivera a jeho smrt,“ dodala Rain. ■