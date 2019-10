Propadla focení v bikinách? Tereza Kerndlová opět provokuje sexy tělem, kterým se chlubí čím dál víc

Tereza Kerndlová pózovat rozhodně umí. Foto: Instagram T. Kerndlové

Zatímco někdo zásobuje své sociální sítě snímky toho, co uvaří nebo kam se podívá, Tereza Kerndlová (33) to má jinak. Zpěvačka se ráda pochlubí svou sexy figurou. Nic si nedělá ani z negativních komentářů od fanoušků , kteří ji nedávno nařkli z toho, že přibrala.

Do světa tak poslala další svůdnou fotku jen v plavkách, a to i přesto, že se její instagramový účet podobnými obrázky jen hemží. „Ta změna času mě fakt zabije a docela by mě zajímalo, jak jste na tom vy. Já jsem pro ten letní,“ napsala si Tereza k fotce, ze které letní pohoda jen srší.

Nutno říct, že Kerndlová by se vedle zpěvu z fleku mohla živit jako modelka. Pózování před objektivem má opravdu v malíčku a navzdory několika škarohlídům, jsou z její figury fanoušci většinou opravdu nadšení. „Opět nádherná,“ stojí v jedné z mnoha zpráv pod provokativním obrázkem odhalené Kerndlové, která v plavkách vypadá prostě skvěle. ■