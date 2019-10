Veronika Kubařová má ve StarDance pikantní rituál: S tanečníkem se v zákulisí svlékají!

Veronika a Dominik ovládli taneční parket. Super.cz

Herečka a její taneční partner Dominik Vodička zatancovali quickstep, za který si vysloužili první místo v bodové tabulce. „Konečně rychlost na parketu. Jsem za to opravdu vděčná a jsem na vás opravdu pyšná,“ ohodnotila výkon porotkyně Tatiana Drexler (56). A slov chvály se dočkali také od nekompromisního Zdeňka Chlopčíka (62). „Bylo to velmi veselé. Moc pěkný quickstep. Veroniko, vy jste pro mě takové puntíkové sluníčko,“ polichotil porotce s vtipnou narážkou na Veroničin outfit.

S výslednými pětatřiceti body, které od poroty za svůj veselý tanec dostali, Veronika vůbec nepočítala a prozradila, že přes všechny úspěchy je před tancem pořád stejně nervózní. „Když skončím, tak se mi klepou ruce a dneska se mi trošku chtělo i zvracet. Ale zlepšuje se to, takže jestli dojdeme ještě někam dál, tak třeba jednoho dne přestanu být nervózní.“

S tím se ale neztotožnil hereččin tanečník Dominik, který si myslí, že se Veronika stresu jen tak nezbaví. Proto se alespoň snaží před přímým přenosem navzájem uklidnit. „Máme jeden náš rituál, ale ten je tajnej, ten si necháváme pro sebe. Máme jeden rituál, který jsme vždycky splnili a mám z toho radost. Dodává mi to takovou jistotu,“ přiznala Veronika.

A proč je jejich rituál tak tajný? „Děláme ho spolu sami v šatně a trošku se u něj svlíkáme,“ rozburácela se smíchy Kubařová. „Dělám si legraci, ono to teda tak fakt je, ale zní to hůř, než jak to je,“ dodává na závěr herečka. ■