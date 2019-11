Ondřej Bank si od StarDance neodpočinul, všechno mu funguje lépe, než čekal. Super.cz

V roce 2016 skončil, i pro něj nečekaně, ve StarDance na druhém místě. Stříbrný tanečník, alpský lyžař Ondřej Bank měl tehdy v plánu pár tanců s tím, že sekl s kariérou vrcholového sportovce a bude se věnovat hlavně rodině, manželce Tereze a dvěma synům Albertovi a Hugovi. Ani to mu nevyšlo, práce má tolik, že by potřeboval, aby den trval aspoň třicet hodin.

"Nějak jsem to přehnal se svými aktivitami a nemám moc času. Mám toho tolik, že jsem letos sice dostal zase pozvánku přijít se na současné kolegy ve StarDance podívat, ale nebyl čas. Nechtělo se ani manželce. A ani v televizi jsem to ještě neviděl, i když vím, kdo soutěží, a slyšel jsem, jaké má kdo šance," řekl Super.cz.

Po soutěži si už nezatancoval, ani s manželkou. "Bylo to pro mě tak intenzivní a nečekal jsem, že se dostanu až tak daleko, že jsem od té doby už netančil," přiznal. Naopak se vrátil k lyžování, i když zrovna s tím nepočítal. Trénuje Ester Ledeckou, s jejímž týmem, kde je i jeho bratr Tomáš, který trénoval i jeho samotného, cestuje i po světových závodech.

"A kromě toho ještě spolupracuji s areálem Špindlerova Mlýna, kde se mnou konzultují bezpečnost a další věci. Parádně funguje i moje sportovní značka, s tím jsem taky nepočítal až do takové míry. Takže toho mám opravdu hodně. Bohužel jsem to předimenzoval a teď pracuju na tom, abych ty aktivity ořezával a mohl být s dětmi, jak jsem chtěl. Staršímu synovi je sedm, už lyžuje, ale trošku ho musím nutit, takže v mých stopách asi nepůjde, ale to mi vůbec nevadí," uzavřel Bank. ■