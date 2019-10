Majitelka obřího poprsí provokovala fanoušky sexy videem: Ňader byl plný objektiv

Coco Austin Profimedia.cz

Obřího poprsí byl plný objektiv, jen co je pravda. Manželka rappera Iceho-T má co předvádět. Pokud to nejsou náhodou prsa, je to většinou objemné pozadí.

Kromě toho je Austin oddanou maminkou dcerky Chanel (3). Nedávno šokovala, když světu svěřila, že dcerku stále kojí. Kontroverzními kojícími fotografiemi se pochlubila na svém Instagramu a nabádala miminky, aby kojily své ratolesti, jak nejdéle to jde. ■