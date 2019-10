Tři měsíce bez chlapa: Jedna z nejkrásnějších Češek nemá v plánu na tom něco měnit

Andrea Bezděková Super.cz

"Jsem pyšná na to, co jsme dneska viděli, bylo to krásný. Já bych ve 14 letech nebyla schopná se takhle odprezentovat. Procházela jsem disko emo obdobím, něčím hodně nezveřejnitelným," směje se.

"Nebyla jsem extremistka, ale trošku mě to lízlo. Byla jsem pod rodičovským drobnohledem, tak jsem se nemohla pustit do extrémů, které jsem si přála. Je to ale dobře, že mě hlídali," dodává Bezděková.

Modelka by znovu ráda odcestovala za prací do zahraničí. "Byla jsem v Portugalsku, kam doufám, že se zase brzy vrátím. V modelingu člověk nikdy neví, kde bude zítra," uzavřela. ■