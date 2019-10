Moderátorka Primy provokuje v plavkách: Podívejte se, jak si Monika Leová užívá dovolenou snů v Americe!

Monika vypadá skvěle. Foto: Super.cz/instagram M.Leové

A pokud si myslíte, že tahle kráska, která v roce 2013 zabodovala v České Miss, spala během cesty v luxusních hotelech, šeredně byste se zmýlili. Leová si s manželem pronajala auto, ve kterém po dobu 14 dnů bydleli. To, co ušetřili za ubytování, pak vložili do zážitků během cesty.

Jedním z nich bylo také koupání v Malibu v Kalifornii, které si moderátorka po náročné cestě zaslouženě užila. „Volná jako pták,“ napsala si Monika ke snímku v bílých plavkách, ve kterých se nechala ve vlnách vyfotit.

Monika je stále v pohybu, a tak není divu, že se může chlubit výstavní figurou, se kterou by mohla opět vyrazit na soutěž o korunku krásy. Během dovolené si ale neužívala jen ve vlnách. Navštívila například i Grand Canyon, podívala se na slavný most Golden Gate v San Franciscu nebo se podívala do filmových studií v Hollywoodu. ■