Tohle tělo už nebude k mání: Muzikálová zpěvačka se zasnoubila a pochlubila se krásným prstenem!

Zpěvačka se zasnoubila. Foto: Super.cz/archiv V. Zelníčkové

„Jeli jsme normálně na výlet, ale nevěděla jsem kam. Přijeli jsme na Karlštejn, na který jezdíme moc rádi. Dokonce to byl před 5 lety náš první společný výlet. Když jsme tam dorazili, řekl mi Tom, že jsme spolu ještě nikdy nebyli na prohlídce. Tak šel koupit vstupenky, měl je dávno koupený, což jsem nevěděla. A pokladní s ním hrála hru na prodej. Asi za 15 minut vyvolávali prohlídku. Ale byli jsme jediní, já byla šťastná, jelikož nemám ráda ty davy na prohlídkách,“ svěřila se Veronika, kterou krátce na to její partner rozplakal.

„Průvodce říkal, že si to aspoň užijeme, že se mu to stává pětkrát do roka. Průvodce byl úžasný a vtipný! Nikdy jsem takového nezažila. Když jsme došli do kaple sv. Kříže, průvodce nás tam nechal chvíli samotné. Nic mě nenapadlo, myslela jsem si, duchovní místo, tak to asi dělají normálně. Jenže Tom poklekl a já v tu ránu plakala. Opravdu romantika, na kterou nezapomenu. A děkuju Karlštejnu za herecké výkony a uskutečnění Tomovy myšlenky. Jelikož tohle nedělají,“ sdělila zpěvačka, která se objevuje v muzikálech Kvítek mandragory a Mýdlový princ nebo pravidelně hraje se svou kapelou Anacreon.

„Chtěli bychom se brát příští rok koncem léta. Těším se na organizaci, jelikož nebudu konečně svědkem, který vše zařizuje, ale nevěstou, která bude vymýšlet vše na svoji svatbu s úžasným partnerem,“ prozradila nám Veronika, které půjde za svědka kamarádka a kolegyně z divadla. ■