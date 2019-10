Anna Kadeřávková se dostala do křížku s fanoušky: Pro některé je až moc vyzývavá, pro jiné zase drzá

Anna Kadeřávková Michaela Feuereislová

Jedni blondýnce fandí, že je neskutečně sexy, jiným to ale připadá příliš. Do podobné situace se nedávno dostala Eva Burešová (26), když se pochlubila postavičkou v plavkách.

„No... trochu laciné,“ zaznělo v komentářích pod Aniččinou fotkou. „Přirozené fotky vám sluší více,“ přidal se další fanoušek.

Jiní byli, co se týká kritiky, ještě ostřejší a začali se do Kadeřávkové navážet, že s takovou by mohla rovnou natáčet filmy pro dospělé.

Anna si s rýpaly nedělá těžkou hlavu. Komentáře pro jistotu nechává bez odpovědi. Tedy většinou. Nedávno se ale u jednoho příspěvku naopak rozohnila.

Z Kadeřávkové se díky její aktivitě na sociálních sítích, především na Instagramu, stává tzv. influencerka. Její příspěvky mají velký dosah, a tak podobně jako ostatní hvězdy internetu i ona začíná od firem dostávat nabídky na propagaci různých produktů. To by mělo být z příspěvků jasně patrné. Pod nedávnou fotkou spotřebičů se ale začaly množit výtky, že herečka neoznačila reklamu.

„Ze zákona musí být reklama viditelně označena, tady mi to jaksi chybí,“ ozval se jeden z fanoušků. „V komentáři píšu, že pračku dostanu. Nechybí to tam, to ty jseš retard,“ zněla hereččina reakce. Její adresát neměl potřebu jít do sporu, a tak se jen bez prudkých emocí a elegantně podivil, zda je toto „vážně odpověď dospělé osoby“.

Kadeřávková tím vyvolala diskuzi o tom, jestli je takové chování u veřejně známé osoby vůči fanouškům vhodné. ■