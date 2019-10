Victoria Beckham hodila nohu nahoru a ukázala nejen flexibilitu, ale i smysl pro humor

Moc často se na veřejnosti nesměje, ale smysl pro humor Victorii Beckham neschází. Profimedia.cz

Victoria Beckham (45) okořenila svůj instagramový účet osvědčenou pózou s nohou nahoře. Tentokrát záběr nepořídila v soukromí domova či hotelového pokoje, ale v restauraci. Lidé kolem se asi hodně divili, co to britská návrhářka při čaji vyvádí.

Že je díky józe velmi pružná, ale také zábavná, a navíc se o vtip ráda podělí s fanoušky, prokázala v komentáři ke svému videu. „Opouštím New York. Mám dobrý pocit z diváků Rockettes, držte palce!“

The Rockettes je taneční skupina, jejíž založení sahá do 20. let minulého století a stylově jde o mix baletu, jazzu, kankánu či moderního tance. Jedním z výrazných prvků choreografií je vyhazování nohou tanečnic do vzduchu - což právě Victoria parodovala.

S nohou nahoře se Beckham nechala vyfotit už víckrát, během lakování si nehtů nebo psaní smsky. Její póza se následně stala vděčným námětem parodií.

Victoria v červenci oslavila dvacetileté výročí manželství s někdejším fotbalistou Davidem Beckhamem (44). Na to konto dala několik rozhovorů, v jednom z nich se jí moderátor Joy Behar zeptal, co se jí na manželovi líbí. „Nejen že je to evidentně krásný muž, ale David je především skvělý manžel a úžasný otec, a svou pílí velká inspirace pro nás všechny. Mám štěstí, že jsem v něm našla spřízněnou duši,“ odpověděla. ■