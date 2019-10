Jakub Prachař má blízko k topmodelce Denise Dvořákové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

O krizi v manželství Jakuba (36) a Agáty Prachařových (34) se hovoří už nějaký ten pátek. A zatímco Agáta si znovu jela pročistit hlavu do Izraele k mamince Veronice Žilkové (58), Jakub už vyrazil do společnosti s jinou dámou. Podle Blesku randí s modelkou Denisou Dvořákovou (28).

Zajiskřilo to mezi nimi údajně na srpnovém finále Elite Model Look. Večerem provázel právě Prachař a Dvořáková zasedla v porotě. Společně už dokonce obráží koncerty a měli spolu vyrazit i do Pece pod Sněžkou, na chalupu, kam se herec často uchyloval v době manželské krize s Agátou. Modelka ani herec se k novému vztahu zatím nevyjádřili.

Samotná Denisa Dvořáková ale už před finále modelingové soutěže připustila, že se s někým schází. „Randím. Kdo nerandí, když je svobodný,” řekla Super.cz kráska.

Denisa Dvořáková promluvila o tom, jací se jí líbí muži.

Super.cz

Ani Agáta však po „odloučeném“ manželovi neteskní. Dle příspěvků na Instagramu si užívá s dětmi a nic jí nechybí. „Lepší být sama než s někým ztrácet čas. Tři jsou super rodina,“ napsala k nedávnému příspěvku z prosluněného ráje. Zdá se tedy, že tentokrát krizi ve vztahu Agáty a Jakuba už nic nezažehná. ■