Svatbu herečka z Comebacku zatím odmítá. Představě druhého dítěte se ale Marie Doležalová nebrání

Marie Doležalová netouží po veselce. Super.cz

Loni se Marie Doležalová (32) a Marek Zelinka stali rodiči dcery Alfrédy. Do manželského svazku se ale herečka známá ze seriálu Comeback a tanečník ze StarDance zatím nijak nehrnou. Důvodem prý není nedostatek času, jako spíš to, že to prostě není potřeba.

„Pro spoustu lidí je to propojené. Ale já jsem v tomto ohledu dost svobodomyslnější. Už jen to, že jsme se s Markem rozhodli mít dítě, je pro nás velký závazek. Pokud chce člověk mít svatbu, tak by si pro to měl najít opravdu vhodný důvod. A tím není to, aby to viděli ostatní, aby nás ostatní přestali nutit, nebo nás příbuzní odvedli k oltáři. Důvod musí být silný a vnitřní,” vysvětluje svůj postoj herečka.

„Nemám ráda aktuální trend, kdy si ženy berou muže, které ke svatbě donutí naštvaným obličejem během několika let. Tohle je mi strašně protivné,” svěřila se nám na tiskovce svého připravovaného benefičního koncertu Šansoniéra pro Kuře Marie.

Možnost svatby do budoucna ale nezatracuje. „Myslím, že na správný důvod třeba do deseti let přijdeme,” směje se Marie, která by si spíš než svatbu uměla představit druhé dítě. „Této myšlence nejsem uzavřená. O mně se říká, jak jsem v mateřství nadšená a jak si v tom lebedím. Teď mě to baví víc, než chodit někam na konkurzy a kostýmní zkoušky.” ■